san giovanni cambia volto avanti con il piano da 300mila euro per via delle caselle e lungarno

di Marco Corsi SAN GIOVANNI A San Giovanni al via la prima fase della progettazione di un intervento molto atteso, la riqualificazione dell’area produttiva di via delle Caselle e del Lungarno Guido Reni, nel quartiere di Oltrarno. L’obiettivo è quello di ridisegnare un comparto strategico per la città, storicamente legato all’Industria Vetraria Valdarnese e ad accompagnarne la trasformazione in chiave sostenibile e integrata con il tessuto urbano. Il progetto, dal valore complessivo di 300mila euro, sarà candidato al bando regionale della Regione Toscana per la concessione di contributi ai comuni sotto i 20mila abitanti, che sostiene la riqualificazione di aree produttive industriali e artigianali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

