San Gimignano e il turismo Numeri sempre al top ma l’educazione latita
Turismo a San Gimignano sia di quello buono (che spende) e meno buono che (non spende) e magari tiene comportamenti non proprio apprezzabili. C’è. Di gruppo, famiglie, individuali eccetera. Sono ancora i numeri dell’ufficio parcheggi di settembre. Di bus turistici al Check Point’ ne sono apparsi in media 92 e in un solo giorno 140. Per le auto su 4 parcheggi a pagamento quasi duemila al giorno su 780 posti. Quindi il ‘fiume’ di visitatori ha passeggiato negli 800 metri di via di’ mezzo e le piazze. Gli albergatori del centro storico in questo settembre hanno registrato quasi tutti un buon completo o giù di lì. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gimignano - turismo
Il legame tra territorio e cucina si fa davvero forte a Modena dove l'Aceto Balsamico, tradizionale o Igp, è un elemento di traino anche per il turismo. Andiamo alla scoperta di questo prodotto #acetobalsamico #modena #dop #igp #turismo #territorio #food #cib - facebook.com Vai su Facebook
San Gimignano e il turismo. Numeri sempre al top ma l’educazione latita - La maggior parte dei visitatori si comporta bene, ma poi ci sono altri che sporcano e lasciano in giro cartacce o altre cose senza preoccuparsi. Riporta msn.com
San Gimignano presa d’assalto. Turismo con numeri esagerati. L’opposizione ora alza la voce - Lo dicono sconsolati i (pochi) residenti del centro storico che in questi giorni sono stati assaliti da un ... Segnala lanazione.it