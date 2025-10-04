San Gimignano e il turismo Numeri sempre al top ma l’educazione latita

Turismo a San Gimignano sia di quello buono (che spende) e meno buono che (non spende) e magari tiene comportamenti non proprio apprezzabili. C’è. Di gruppo, famiglie, individuali eccetera. Sono ancora i numeri dell’ufficio parcheggi di settembre. Di bus turistici al Check Point’ ne sono apparsi in media 92 e in un solo giorno 140. Per le auto su 4 parcheggi a pagamento quasi duemila al giorno su 780 posti. Quindi il ‘fiume’ di visitatori ha passeggiato negli 800 metri di via di’ mezzo e le piazze. Gli albergatori del centro storico in questo settembre hanno registrato quasi tutti un buon completo o giù di lì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

