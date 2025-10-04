San FrancescoMeloni | festa nazionale non capriccio ma scelta di identità

Assisi, 4 ott. (askanews) - Ripristinando la festa nazionale "il legislatore ha scelto di restituire San Francesco, il suo messaggio, la sua eredità, il suo carisma alla dimensione pubblica e civile. Non un capriccio o uno spreco di denaro come pure da qualcuno è stato sostenuto ma una scelta d'identità, un atto d'amore per l'Italia e per il suo popolo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco. "Mi piace vedere il voto del Parlamento - ha aggiunto - anche come un omaggio al primo pontefice che ha scelto il nome di Francesco nell'anno in cui è tornato alla casa del padre". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

