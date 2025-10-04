San Francesco vive prima ostensione pubblica delle spoglie mortali del poverello d' Assisi

L’ottavo centenario della morte di san Francesco (1226-2026) è un evento di portata storica e Assisi, come gli altri luoghi francescani, si prepara ad accogliere pellegrini da ogni parte del mondo e all'ostensione delle spoglie del poverello. L'annuncio ufficiale, il giorno della festa del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it