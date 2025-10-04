San Francesco torna festa nazionale Ad Assisi tra l' ulivo di Meloni e le preghiere per la pace

Giorgia Meloni che arriva ad Assisi con un ramoscello d’olivo, accompagnata dal ministro Alessandro Giuli. Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, che parla di “una giornata storica per l'Umbria, per Assisi, per l'Italia perché ufficialmente si sono aperte le celebrazioni dell'ottavo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

San Francesco torna festa nazionale: dal 2026 il 4 ottobre sarà giorno festivo - Analisi su effetti economici, calendario festività e impatto su lavoro e imprese. finanza.com scrive

Il 4 ottobre torna festa nazionale: San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia celebrato per legge. Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi - La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che inserisce il 4 ottobre come nuova festa nazionale nel calendario italiano. Come scrive orizzontescuola.it