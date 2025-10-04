San Francesco | Salvini ' simbolo pace no a eserciti Ue e invio soldati in Ucraina'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "4 ottobre, San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, simbolo di pace e fraternità. Nella giornata a lui dedicata, ribadiamo con forza il nostro no a eserciti europei, all'invio di soldati italiani in Ucraina o in Russia, e il sì alla diplomazia e al piano di pace di Trump per Israele e Gaza". Lo scrive Matteo Salvini sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

san francesco salvini simbolo pace no a eserciti ue e invio soldati in ucraina

