San Francesco | Salvini ' simbolo pace no a eserciti Ue e invio soldati in Ucraina'
Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "4 ottobre, San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, simbolo di pace e fraternità. Nella giornata a lui dedicata, ribadiamo con forza il nostro no a eserciti europei, all'invio di soldati italiani in Ucraina o in Russia, e il sì alla diplomazia e al piano di pace di Trump per Israele e Gaza". Lo scrive Matteo Salvini sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
San Francesco d’Assisi, il Santo che continua a insegnarci cos’è l’umanità - San Francesco d'Assisi è una figura che trascende i confini della fede per diventare un simbolo universale di umanità. Secondo libreriamo.it