San Francesco | Salvini ' simbolo pace no a eserciti Ue e invio soldati in Ucraina'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "4 ottobre, San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, simbolo di pace e fraternità. Nella giornata a lui dedicata, ribadiamo con forza il nostro no a eserciti europei, all'invio di soldati italiani in Ucraina o in Russia, e il sì alla diplomazia e al piano di pace di Trump per Israele e Gaza". Lo scrive Matteo Salvini sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

