San Francesco, dopo il giorno dei Violenti, la festa del Mansueto. Dopo i cortei, le processioni. Dopo le bandiere, il crocifisso. Dopo gli slogan, i salmi. Dopo la kefiah, la tonaca. Dopo Greta, Giotto. Dopo Gaza, Assisi. Dopo Francesca Albanese, Santa Chiara. Dopo la protervia, l’umiltà. Dopo le pietre, le ostie. Dopo i comunisti, i conventuali. Dopo compagno fumogeno, fratello Sole. Dopo lo sciopero, il rosario. Dopo il ringhio di Landini, la predica agli uccellini. Dopo i criminali (bloccare stazioni e autostrade è un crimine, art. 340 C.P.), gli innocenti. Dopo la sommossa, il voto di obbedienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - San Francesco, proteggi l'Italia mite

