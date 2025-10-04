San Francesco patrono d’Italia tra valori universali e riconoscimento nazionale

FIRENZE – Oggi (4 ottobre) l’Italia celebra San Francesco d’Assisi, patrono della Nazione e figura universale di pace, fraternità e dialogo. I valori francescani del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’amore verso il prossimo appaiono oggi più che mai attuali. Essi rappresentano un monito a ricordare le responsabilità di ciascuno e le conseguenze delle proprie azioni, richiamando all’importanza di una convivenza basata sulla giustizia e sulla fratellanza. La ricorrenza assume quest’anno un significato particolare: a partire dal prossimo anno, infatti, il 4 ottobre sarà riconosciuto ufficialmente come festa nazionale, occasione per rendere omaggio a quei principi universali che appartengono al patrimonio culturale e spirituale dell’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

