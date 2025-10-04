San Francesco oggi le celebrazioni ad Assisi dopo l’Ok alla festa nazionale | presenti Meloni e Giuli

4 ott 2025

Assisi si prepara anche ad ospitare i pellegrini e le istituzioni provenienti dall'Abruzzo, che quest'anno dona l'olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d'Italia che arde sulla Tomba del Santo. Sarà proprio Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila ad accenderla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

san francesco oggi celebrazioniAssisi blindata nel giorno di San Francesco - Atteso l'arrivo in della premier Meloni e del ministro della cultura Giuli. Scrive rainews.it

Bra, oggi, 4 ottobre, si festeggia san Francesco d’Assisi ai Fratini e alle Clarisse - Assisi è il fulcro delle celebrazioni, che culminano con l’offerta dell’olio per l’accensione della lampada votiva a san Francesco, ma anche nel resto d’Italia sono tanti gli appuntamenti degni di ... Riporta targatocn.it

