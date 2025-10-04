San Francesco Meloni | dove finisce dialogo nasce seme violenza
Roma, 4 ott. (askanews) – “San Francesco è stato un uomo di pace, dialogo e confronto, disarmato di tutto tranne che della sua fede e della sua mitezza non esitò a metere a rischio la vita per incontrare il sultano e promuovere quel dialogo nella verità e nel rispetto reciproco che ancora oggi rappresenta un modello. Ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti anche con chi può sembrare un avversario o addirittura un nemico. Dove finisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione con chi è diverso, non ti piace o non la pensa come te lì germoglia il seme della violenza e il virus della guerra, un messaggio oggi attualissimo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: francesco - meloni
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"
Ad Assisi la festa di S. Francesco, Meloni alle celebrazioni - X Vai su X
Ad Assisi la festa di S. Francesco, Meloni alle celebrazioni - facebook.com Vai su Facebook
Festa di San Francesco, Meloni ad Assisi: «Pace si costruisce con ragionevolezza» - di Chiara Fabrizi «La pace, ci ricorda sempre San Francesco, non si materializza quando la si invoca, ma quando si costruisce con impegno, pazienza, mettendo un mattone dopo l’altro, con la forza dell ... Come scrive umbria24.it
Il presidente del consiglio Giorgia Meloni per le celebrazioni di San Francesco: "Nel solco del suo insegnamento, dobbiamo impegnarci per la pace". Il Video - Una devozione forte, autentica, viscerale che si legge chiaramente sui volti dei tantissimi fedeli che sono qui oggi. Da corrieredellumbria.it