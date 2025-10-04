San Francesco Meloni | dove finisce dialogo nasce seme violenza

Ildenaro.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 ott. (askanews) – “San Francesco è stato un uomo di pace, dialogo e confronto, disarmato di tutto tranne che della sua fede e della sua mitezza non esitò a metere a rischio la vita per incontrare il sultano e promuovere quel dialogo nella verità e nel rispetto reciproco che ancora oggi rappresenta un modello. Ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti anche con chi può sembrare un avversario o addirittura un nemico. Dove finisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione con chi è diverso, non ti piace o non la pensa come te lì germoglia il seme della violenza e il virus della guerra, un messaggio oggi attualissimo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesco - meloni

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"

Festa di San Francesco, Meloni ad Assisi: «Pace si costruisce con ragionevolezza» - di Chiara Fabrizi «La pace, ci ricorda sempre San Francesco, non si materializza quando la si invoca, ma quando si costruisce con impegno, pazienza, mettendo un mattone dopo l’altro, con la forza dell ... Come scrive umbria24.it

san francesco meloni finisceIl presidente del consiglio Giorgia Meloni per le celebrazioni di San Francesco: "Nel solco del suo insegnamento, dobbiamo impegnarci per la pace". Il Video - Una devozione forte, autentica, viscerale che si legge chiaramente sui volti dei tantissimi fedeli che sono qui oggi. Da corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Meloni Finisce