San Francesco Meloni | ci esorta a non misurarci sono con consenso

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assisi, 4 ott. (askanews) - "Nella lettera ai reggitori dei popoli, San Francesco esorta a chi ha responsabilità di governo a non misurarsi solo con il consenso ma a tenere conto del più grande orizzonte di senso: un invito che scuote e inquieta, non dà indicazioni politiche ma agita i cuori e non lascia indifferenti" Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco. "San Francesco - ha aggiunto - non è stato un trovatore sognante, ma un uomo di azione, rapido fino a essere precipitoso, non amava i compromessi, le mezze verità, i sotterfugi, era esigente come lo sono i santi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

