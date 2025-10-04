San Francesco la festa di Assisi per il Patrono con la premier Meloni Segui la diretta

Assisi, 4 ottobre 2025 – E’ il giorno di San Francesco. Il giorno del Patrono d’Italia. Assisi celebra la festa con un fitto programma religioso e non solo. Presente la premier Giorgia Meloni. Tanti i sindaci, gli amministratori locali e i fedeli che partecipano da tutta Italia. Quest’anno è l’Abruzzo la regione scelta per il dono dell’olio nuovo, portato in due anfore di ceramica aquilana. Una grande devozione, momenti di grande emozione. Segui la diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Francesco, la festa di Assisi per il Patrono con la premier Meloni. Segui la diretta

