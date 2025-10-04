San Francesco la festa di Assisi per il Patrono con la premier Meloni Segui la diretta

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assisi, 4 ottobre 2025 – E’ il giorno di San Francesco. Il giorno del Patrono d’Italia. Assisi celebra la festa con un fitto programma religioso e non solo. Presente la premier Giorgia Meloni. Tanti i sindaci, gli amministratori locali e i fedeli che partecipano da tutta Italia. Quest’anno è l’Abruzzo la regione scelta per il dono dell’olio nuovo, portato in due anfore di ceramica aquilana. Una grande devozione, momenti di grande emozione. Segui la diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san francesco la festa di assisi per il patrono con la premier meloni segui la diretta

© Lanazione.it - San Francesco, la festa di Assisi per il Patrono con la premier Meloni. Segui la diretta

In questa notizia si parla di: francesco - festa

Festa a Borgomanero per il campione europeo di basket Francesco Ferrari

A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

san francesco festa assisiSan Francesco, la festa di Assisi per il Patrono con la premier Meloni. Segui la diretta - L’Abruzzo è la regione quest’anno prescelta per il dono dell’olio nuovo ... Da lanazione.it

san francesco festa assisiSan Francesco d’Assisi, patrono d’Italia: oggi si celebra il Santo della pace e della fraternità - Oggi, 4 ottobre si celebra San Francesco d’Assisi, patrono d'Italia e simbolo di pace, fraternità e amore per il Creato. Scrive reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Festa Assisi