San Francesco Giorgia Meloni ad Assisi | La pace si costruisce con la ragione

In una giornata carica di significato simbolico, la premier Giorgia Meloni ha scelto la Basilica di San Francesco per celebrare, per la prima volta da presidente del Consiglio, il patrono d’Italia. Un discorso che ha tracciato un parallelo tra l’attualità politica, nazionale e internazionale, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Meloni ad Assisi per San Francesco: “Uomo di azione e dialogo, non amava compromessi” - La premier Giorgia Meloni ha partecipato per la prima volta alle celebrazioni di San Francesco, Patrono d'Italia, ad Assisi. Si legge su orizzontescuola.it