San Francesco Giorgia Meloni ad Assisi | La pace si costruisce con la ragione

Perugiatoday.it | 4 ott 2025

In una giornata carica di significato simbolico, la premier Giorgia Meloni ha scelto la Basilica di San Francesco per celebrare, per la prima volta da presidente del Consiglio, il patrono d’Italia. Un discorso che ha tracciato un parallelo tra l’attualità politica, nazionale e internazionale, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

san francesco giorgia meloniSan Francesco uomo di pace, dialogo e confronto nei giorni della speranza per la Palestina - La presidente del Consiglio Meloni: "La festa nazionale il 4 ottobre è un atto d'amore per l'Italia e il suo popolo". Riporta rainews.it

san francesco giorgia meloniMeloni ad Assisi per San Francesco: “Uomo di azione e dialogo, non amava compromessi” - La premier Giorgia Meloni ha partecipato per la prima volta alle celebrazioni di San Francesco, Patrono d'Italia, ad Assisi. Si legge su orizzontescuola.it

