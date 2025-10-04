San Francesco | Fontana ' celebriamo patrono d' Italia 4 ottobre torna festa nazionale'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Con la legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento, il 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale a lui dedicata. Un augurio speciale a chi porta il suo nome". Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

