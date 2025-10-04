San Francesco | Fontana ' celebriamo patrono d' Italia 4 ottobre torna festa nazionale'
Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Con la legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento, il 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale a lui dedicata. Un augurio speciale a chi porta il suo nome". Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: francesco - fontana
Ripristinata la fontana di piazzale San Francesco
Il 4 ottobre torna festa nazionale: San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia celebrato per legge. Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi - La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che inserisce il 4 ottobre come nuova festa nazionale nel calendario italiano. Segnala orizzontescuola.it
San Francesco, festa nazionale dal 4 ottobre 2026: cosa significa - San Francesco si celebra il 4 ottobre e, dal 2026, diventa festa nazionale. Segnala businesspeople.it