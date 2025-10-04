San Francesco festa nazionale dall' anno prossimo | perché è il Patrono d' Italia

La prima festa nazionale in onore di San Francesco cadrà di domenica e soltanto dal 2027 inizierà ad avere un impatto su scuole e luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Francesco, festa nazionale dall'anno prossimo: perché è il Patrono d'Italia

In questa notizia si parla di: francesco - festa

Festa a Borgomanero per il campione europeo di basket Francesco Ferrari

A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

Si celebra in questo 4 ottobre un'edizione speciale della festa di San Francesco: Assisi sarà per un giorno al centro dell'attenzione mediatica internazionale, in un momento delicato per i conflitti in Europa e Medio Oriente e all'indomani della nuova istituzione - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco festa nazionale, approvata la legge in via definitiva - X Vai su X

Oggi è San Francesco, dal 2026 sarà festa nazionale per il patrono d'Italia - Oggi si festeggia San Francesco, il Patrono d'Italia in onore del quale dal prossimo anno, a partire dal 4 ottobre 2026, sarà indetta nuovamente festa nazionale, come recentemente stabilito dal Senato ... Lo riporta msn.com

San Francesco torna festa nazionale: dal 2026 il 4 ottobre sarà giorno festivo - Analisi su effetti economici, calendario festività e impatto su lavoro e imprese. Come scrive finanza.com