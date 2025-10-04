San Francesco e San Petronio | dal 2026 Bologna in festa due volte

Il 4 ottobre, giorno in cui i bolognesi commemorano San Petronio, e tutti gli italiani San Francesco, sarà festa nazionale a partire dal 2026. La decisione giunge a ridosso dell'ottavo centenario della morte del “poverello” d'Assisi. Lo status di giorno festivo comporta la chiusura di scuole e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

San Petronio e San Francesco: il 4 ottobre sarà doppia festa per Bologna

Nel dipinto di Lorenzo Costa (1502), San Petronio è fra i santi Francesco e Domenico e tra le mani ha la sua Bologna. Nel IV secolo, da #Vescovo, ricostruì la città distrutta dai #barbari. Oggi #4ottobre è #SanPetronio #Patrono di #Bologna e anche #SanFranc - X Vai su X

Il 4 ottobre non si festeggia solo San Francesco ma è anche San Petronio, patrono di Bologna. Per questa festa si realizza il PANE DI SAN PETRONIO, fatto con un impasto semplice che viene arricchito con prosciutto crudo di Parma e Parmigiano Reggiano - facebook.com Vai su Facebook

San Petronio e San Francesco: il 4 ottobre sarà doppia festa per Bologna - Dal 2026 si celebreranno lo stesso giorno il patrono d’Italia (ritornata festività nazionale) e quello della città delle Due Torri: ecco cosa cambierà ... Scrive msn.com

San Francesco d’Assisi, 4 ottobre 2025/ Oggi si celebra il Patrono d’Italia: sarà Festa Nazionale dal 2026 - Il 4 ottobre è il giorno dedicato a San Francesco d'Assisi: dal 2026, per il Patrono d'Italia, questo giorno sarà considerato Festa Nazionale. Riporta ilsussidiario.net