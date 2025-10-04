San Francesco d’Assisi Patrono d' Italia

Noinotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebra oggi San Francesco d’Assisi. Oggi è dunque la celebrazione del patrono d’Italia. Per il futuro c’è chi ipotizza, a livello legislativo, il ritorno alla festività.         L'articolo San Francesco d’Assisi Patrono d'Italia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

san francesco d8217assisi patrono d italia

© Noinotizie.it - San Francesco d’Assisi Patrono d'Italia

In questa notizia si parla di: francesco - assisi

San Francesco di Assisi, presentati gli eventi per gli 800 anni. Invitato Papa Leone

San Francesco d'Assisi, il vescovo incontra i sindaci: «Siamo ormai oltre una guerra mondiale a pezzi»

Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi

san francesco d8217assisi patronoSan Francesco d’Assisi, 4 ottobre 2025/ Oggi si celebra il Patrono d’Italia: sarà Festa Nazionale dal 2026 - Il 4 ottobre è il giorno dedicato a San Francesco d'Assisi: dal 2026, per il Patrono d'Italia, questo giorno sarà considerato Festa Nazionale. Lo riporta ilsussidiario.net

san francesco d8217assisi patronoSan Francesco, fra Moroni: “Non un giorno di vacanza in più, ma responsabilità per la pace” - Dal prossimo anno il 4 ottobre, san Francesco, torna festa nazionale. Secondo interris.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco D8217assisi Patrono