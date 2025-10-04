San Francesco d’Assisi Patrono d' Italia

Si celebra oggi San Francesco d’Assisi. Oggi è dunque la celebrazione del patrono d’Italia. Per il futuro c’è chi ipotizza, a livello legislativo, il ritorno alla festività. L'articolo San Francesco d’Assisi Patrono d'Italia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - San Francesco d’Assisi Patrono d'Italia

In questa notizia si parla di: francesco - assisi

San Francesco di Assisi, presentati gli eventi per gli 800 anni. Invitato Papa Leone

San Francesco d'Assisi, il vescovo incontra i sindaci: «Siamo ormai oltre una guerra mondiale a pezzi»

Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi

CONFERMATA L'ISTITUZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI Nella seduta del 1° ottobre 2025, il Senato ha approvato definitivamente e senza modifiche il DDL n. 1653 denominato "Istituzione della festa nazionale di San France - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre è festa nazionale: storia del patrono d’Italia - X Vai su X

San Francesco d’Assisi, 4 ottobre 2025/ Oggi si celebra il Patrono d’Italia: sarà Festa Nazionale dal 2026 - Il 4 ottobre è il giorno dedicato a San Francesco d'Assisi: dal 2026, per il Patrono d'Italia, questo giorno sarà considerato Festa Nazionale. Lo riporta ilsussidiario.net

San Francesco, fra Moroni: “Non un giorno di vacanza in più, ma responsabilità per la pace” - Dal prossimo anno il 4 ottobre, san Francesco, torna festa nazionale. Secondo interris.it