San Francesco d' Assisi | Patrono d' Italia e Protettore degli Animali

San Francesco d'Assisi è uno dei santi più amati e venerati nel mondo cattolico. Nato nel 1181 ad Assisi, in Italia, Francesco è conosciuto per il suo amore per la natura e gli animali, nonché per la sua dedizione alla povertà e alla carità. La sua vita è un esempio di umiltà e devozione spirituale. Chi era San Francesco d'Assisi?. Francesco nacque in una famiglia benestante, ma scelse di abbracciare una vita di povertà dopo aver avuto una serie di esperienze spirituali. Fondò l'Ordine dei Frati Minori, conosciuti come francescani, che si dedicano a vivere secondo il Vangelo e a servire i poveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

