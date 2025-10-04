San Francesco | a 800 anni dalla morte il corpo sarà visibile a tutti

In occasione dell’ottavo centenario della morte (1226-2026) il corpo di San Francesco sarà visibile a tutti. L’annuncio durante le celebrazioni per la festa di San Francesco, ad Assisi. Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, la Basilica di San Francesco ad Assisi sarà visibile, per la prima volta, dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, in ostensione prolungata, il corpo del cosiddetto Francesco, l’"alter. 🔗 Leggi su Feedpress.me

