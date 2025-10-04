San Concordio aria nuova In calo le criticità per il traffico nel mirino pulizia e sicurezza

ll quartiere di San Concordio, specie nella zona a ridosso della stazione ferroviaria di Lucca, negli ultimi anni ha vissuto periodi di poca tranquillità e di disagio per alcuni episodi. Secondo le testimonianze raccolte dagli abitanti e dai commercianti in questi giorni, il clima sembra essere però cambiato e migliorato, salvo casi isolati. Attraversata dal flusso costante di persone e di automobili nelle ore di punta, come l’uscita degli studenti dalle scuole o le ore di uscita dei dipendenti da lavoro, non viene segnalata alcuna criticità da parte di chi vive nel quartiere o da chi deve percorrerlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

