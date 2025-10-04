Sampdoria-Pescara domenica 05 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

La Sampdoria ha fatto piccoli passi in avanti sul piano del gioco contro Bari e Catanzaro ma i primi due punti non sono bastati a lasciare l’ultimo posto nella classifica di Serie B, che vede il Pescara avanti di tre lunghezze rispetto ai padroni di casa. Siamo di fronte a un potenziale scontro diretto nella . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Pescara (domenica 05 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Sampdoria-Pescara, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria-Pescara, probabili formazioni: ultima spiaggia per Donati? Le scelte

Sampdoria-Pescara, il Delfino torna dove conquistò la Serie A con Zeman: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pronostico Sampdoria-Pescara 5 Ottobre 2025: primo successo blucerchiato? - Domenica 5 ottobre alle 17:15, la Sampdoria affronta il Pescara al "Ferraris" nella 7ª giornata di Serie BKT: scopri l'analisi, pronostico e quote di un match cruciale per entrambe le squadre, con foc ... Come scrive bottadiculo.it

Verso Sampdoria Pescara, Donati punta sulla coppia Pafundi-Cherubini: sarà svolta tattica? Ecco cosa filtra - Verso Sampdoria Pescara, il tecnico blucerchiato affiderà le chiavi della trequarti ai due fantasisti per la svolta: le novità Il momento è cruciale e la pressione sulla panchina è massima: domani, do ... Lo riporta sampnews24.com