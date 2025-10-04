Samira Lui sogna il matrimonio con Luigi Punzo | Siamo molto innamorati

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni d'amore, la proposta di matrimonio non è ancora arrivata nonostante i tanti segnali lanciati al fidanzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

samira lui sogna il matrimonio con luigi punzo siamo molto innamorati

© Gazzetta.it - Samira Lui sogna il matrimonio con Luigi Punzo: "Siamo molto innamorati"

In questa notizia si parla di: samira - sogna

samira sogna matrimonio luigiMatrimonio? Samira Lui risponde una volta per tutte ai gossip sul fidanzato Luigi - L’altra critica ricorrente, poi, è che sia riuscita a far carriera grazie alle “ amicizie ” del suo fidanzato Luigi Punzo. Secondo rds.it

samira sogna matrimonio luigiSamira Lui: «Aspetto la proposta di matrimonio. Papà ha un'altra famiglia, non vuole incontrarmi. Ritocchini? Ho paura dell'ago» - Affianco a Gerry Scotti tutte le sere accompagna gli spettatori con la Ruota della Fortuna. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Samira Sogna Matrimonio Luigi