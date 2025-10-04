Samira Lui la Ruota della Fortuna e il padre mai avuto | Ho provato a cercarlo ma forse non è pronto

Samira Lui appare tutte le sere accanto a Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna. Che con i suoi 5 milioni e mezzo di spettatori batte sempre i pacchi di Stefano De Martino. Mamma italiana e papà senegalese, il suo nome è arabo: «Una prima versione dice che vuol dire principessa, ma la variante che preferisco è che significa “di buona compagnia”: mi si adatta bene», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Ha il diploma di geometra: «In terza media sei molto giovane e ti chiedono troppo presto di decidere cosa farai da grande. Ero molto affascinata dal mondo dell’architettura, dall’interior design e quindi ho deciso di scegliere la strada per diventare architetto ». 🔗 Leggi su Open.online

Samira Lui: «Papà scappò prima che nascessi, ora ha un’altra famiglia con tre figli. Aspetto la proposta di nozze dal mio fidanzato» - È la donna televisiva del momento: «Guardavo Gerry a tavola con i nonni, insieme ora ci divertiamo. Segnala msn.com