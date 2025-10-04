Samardzic dopo un inizio lento cerca il primo gol | fantamedia del 7 in tre giornate
Il centrocampista serbo è andato a voto in tre delle prime cinque giornate, registrando ottimi voti e un assist.
Una “10” da riportare grande dopo il Papu Gomez: Samardzic e il suo primo bilancio con l’Atalanta
Samardzic su Lookman, il serbo commenta il ritorno del centravanti dopo la vittoria contro il Torino
Atalanta, Juric sta rilanciando il gioiello Lazar Samardzic tornato a segnare dopo 9 mesi
Le pagelle di Atalanta-Bruges 2-1: luce Samardzic, decisivo Pasalic - Pasalic leader, Samardzic e Sulemana cambiano la partita, sorpresa Bernasconi. Scrive eurosport.it