Sam Altman a caccia di partner Ecco il motivo dei viaggi in Asia e Medio Oriente

Prima Taiwan, Corea del Sud e Giappone. Adesso gli Emirati Arabi Uniti. Il ceo di OpenAI sembra passare più tempo su un aereo che altrove. Sam Altman continua il suo tour mondiale, in cerca di nuovi investimenti per finanziare i suoi progetti di intelligenza artificiale. Stavolta destinazione Medio Oriente, dove torna circa dopo oltre un anno essersi visto respingere. Altman era infatti già stato negli Eau, sempre per cercare persone interessate a investire nel mega progetto infrastrutturale da 7 miliardi di dollari. Erano tanti soldi, ma da quelle parti non ci sono problemi di liquidità. Piuttosto, qualcuno era scettico sui ricavi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sam Altman a caccia di partner. Ecco il motivo dei viaggi in Asia e Medio Oriente

