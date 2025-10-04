Salvini contro chi ha scioperato | Pagheranno le conseguenze Il rientro degli italiani della Flottilla? Sicuramente non pago io
“Lo sciopero lo fai per chiedere più posti di lavoro, per chiedere più ospedali, per chiedere più soldi in busta paga, per chiedere più pensioni. Dov’era la Cgil quando la Fornero massacrava i lavoratori e i pensionati? Dov’era Landini? Era a Gaza!”. Da Reggio Calabria, dove ha chiuso la campagna elettorale per le regionali, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha perso occasione per attaccare il sindacato che ha indetto lo sciopero contro l’immobilismo del governo italiano di fronte al genocidio che si sta consumando in Palestina. Il vicepremier e segretario della Lega si è scagliato contro chi è sceso in piazza: “ Hanno voluto tirar dritto bloccando metà Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
