Salviamo la Valseriana Conte chiuda la Zona rossa Covid così il governo disse no a Regione Lombardia

«Salviamo la gente in Valseriana, chiudete la Zona rossa». A fine febbraio del 2020 l’appello di Regione Lombardia al governo di Giuseppe Conte cadde nel vuoto. È una valanga di rivelazioni l’audizione dei giorni scorsi in commissione Covid del professor Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento di Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della rianimazione del Policlinico universitario Agostino Gemelli. Secondo lo scienziato fu il direttore generale dell’Azienda regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, chiamato in Cts a rappresentare tutte le Regioni, a chiedere di istituire repentinamente la Zona rossa in Valseriana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

