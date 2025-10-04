Salute Padovani Sin | Malattie neurologiche sono principale causa di disabilità

Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - "I dati dicono che le malattie neurologiche - un gruppo di condizioni molto ampio che comprende ad esempio lo stroke, l'epilessia, la cefalea, la sclerosi multipla, le demenze e il Parkinson - non solo sono più diffuse di quanto generalmente si creda ma sono anche la causa principale di disabilità. Tutte insieme, rappresentano oggi la seconda causa nel mondo di mortalità". Lo ha detto Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di neurologia (Sin), all'incontro 'Brain Health Inequalities - Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno', organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia nell'ambito dell'Esposizione internazionale Inequalities. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, Padovani (Sin): "Malattie neurologiche sono principale causa di disabilità"

