Salute Padovani Sin | Malattie neurologiche sono principale causa di disabilità

'Urgente puntare su un approccio multidisciplinare' Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - "I dati dicono che le malattie neurologiche - un gruppo di condizioni molto ampio che comprende ad esempio lo stroke, l’epilessia, la cefalea, la sclerosi multipla, le demenze e il Parkinson - non solo sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salute, Padovani (Sin): "Malattie neurologiche sono principale causa di disabilità"

