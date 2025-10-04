Salute globale | le nuove strade per finanziare i sistemi sanitari

Dopo decenni di progressi, i miglioramenti nella salute globale stanno rallentando. I fondi internazionali diminuiscono proprio mentre crescono sfide complesse. Ma la crisi non è solo finanziaria. È anche climatica, demografica e epidemiologica. I cambiamenti climatici moltiplicano le emergenze sanitarie. Inondazioni, siccità e ondate di calore alterano ecosistemi, diffondono malattie e mettono a dura prova ospedali e sistemi di primo intervento. L’ invecchiamento delle popolazioni, soprattutto in Asia e in Europa, aumenta la pressione sulle cure di malattie croniche. E le malattie non trasmissibili, come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, aumentano esponenzialmente, richiedendo cure costose e a lungo termine. 🔗 Leggi su It.insideover.com

