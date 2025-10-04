Salute globale | le nuove strade per finanziare i sistemi sanitari
Dopo decenni di progressi, i miglioramenti nella salute globale stanno rallentando. I fondi internazionali diminuiscono proprio mentre crescono sfide complesse. Ma la crisi non è solo finanziaria. È anche climatica, demografica e epidemiologica. I cambiamenti climatici moltiplicano le emergenze sanitarie. Inondazioni, siccità e ondate di calore alterano ecosistemi, diffondono malattie e mettono a dura prova ospedali e sistemi di primo intervento. L’ invecchiamento delle popolazioni, soprattutto in Asia e in Europa, aumenta la pressione sulle cure di malattie croniche. E le malattie non trasmissibili, come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, aumentano esponenzialmente, richiedendo cure costose e a lungo termine. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Smartphone e salute mentale: uno studio globale su 100.000 giovani rivela rischi crescenti per chi li possiede prima dei 13 anni. Ecco le quattro azioni urgenti proposte dagli esperti
Mozambico, salute globale e Piano Mattei. Onori racconta la cooperazione possibile
Salute globale e ambiente: il ruolo emergente della Planetary Health Alliance
Salute globale, i tagli ai finanziamenti minacciano la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria - Gli staff di Medici Senza Frontiere stanno assistendo alle conseguenze mortali legate al ritiro dei principali finanziatori dalla sanità globale
Dall'Onu via libera alla prima Dichiarazione Globale su malattie non trasmissibili e salute mentale, focus su equità e sostenibilità - L'Onu ha approvato la prima dichiarazione politica globale che integra la lotta alle malattie non trasmissibili e la promozione della salute mentale.