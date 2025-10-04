Salto di qualità per entrambe | Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione a dir poco clamorosa nel prossimo calciomercato di gennaio L’approdo di Vlahovic al Milan potrebbe essere stato solo rinviato. A quando? A luglio del 2026, quindi da parametro zero. Ma non si esclude uno scenario diverso, se vogliamo ancor più clamoroso: il serbo in rossonero nel prossimo calciomercato di gennaio. (LaPresse) – Calciomercato.it Su ‘Gazzetta.it’, tra il serio e il faceto, si azzarda una clamorosa idea di scambio tra i due club. Scambio per forza di cose da fare eventualmente nella finestra invernale, visto che il classe 2000 di Belgrado è sempre in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

salto di qualit224 per entrambe vlahovic dalla juve al milan con uno scambio folle

© Calciomercato.it - “Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle

In questa notizia si parla di: salto - qualit

salto qualit224 entrambe vlahovic“Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle - Vlahovic al Milan a gennaio con uno scambio clamoroso che beffa l'Inter e fa godere la Juve. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Salto Qualit224 Entrambe Vlahovic