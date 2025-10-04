Salone del Franchising l' AI ridisegna il futuro del settore

Milano, 4 ott. (askanews) - Al Salone del Franchising si torna per la 38esima edizione a fare il punto su un settore in forte fermento anche in Italia. Secondo gli ultimi dati di Assofranchising, nonostante un contesto economico globale complicato, il franchising in Italia registra infatti una crescita costante per un giro d'affari che raggiunge i 35,8 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2023). Tra i pillar che muovono il settore anche l'innovazione tecnologica, con strumenti in grado di ottimizzare processi, definire format mirati e aprire nuove opportunità di sviluppo. Il Panel "Innovazione nel Retail: come l'AI e le tecnologie stanno cambiando il settore" ha coinvolto diversi attori del mondo franchising. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

