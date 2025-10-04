Salis in difesa di Greta | Umiliata con la bandiera israeliana cosa trapela dal carcere
"Giunge notizia che Greta Thunberg è stata umiliata, avvolta in una bandiera israeliana, costretta a baciarla, e sadicamente esibita come un trofeo dai suoi carcerieri in Israele. Gli attivisti e le attiviste della Flotilla sono stati - e molti lo sono ancora - detenuti illegalmente, in condizioni indecenti, con poco cibo e poca acqua, sottoposti a maltrattamenti e vessazioni". Lo scrive su facebook l'europarlamentare Ilaria Salis (Avs). che aggiunge: "Questo orrore è la quotidianità di migliaia di prigionieri palestinesi, rinchiusi in detenzione amministrativa, cioè senza processo. Seguiamo con apprensione e solidarietà ogni notizia che arriva e manteniamo alta la pressione sulle diplomazie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
