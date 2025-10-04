Salerno paralizzata | traffico in tilt tra via Croce e il Viadotto Gatto

Ancora caos traffico per chi da Cava, dalla Costiera Amalfitana e dall'autostrada A3 arriva nella città di Salerno. Lunghe code di auto e camion - come mostrano le foto che pubblichiamo - si sono formate fin dalle prime ore del mattino lungo via Benedetto Croce e il Viadotto Gatto e Via Ligea. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Caos traffico a Salerno, città paralizzata sia al mattino che in serata. Code sulla Lungoirno, nel rione Carmine, sul Lungomare. Disagi anche in tangenziale. Cosa accade? Perché la mobilità cittadina va in tilt in determinati momenti della giornata? Si può ovvia - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, presidio al porto e traffico in tilt: lo sciopero generale per Gaza blocca il viadotto Gatto e crea code fino a Vietri - Mattinata di disagi a Salerno e lungo la Costiera Amalfitana per lo sciopero generale indetto oggi, lunedì 22 settembre, da diversi sindacati di base, tra cui l'Usb. Come scrive ilvescovado.it

Tangenziale chiusa per la manifestazione, traffico in tilt in città. Automobilisti furibondi - Pal per alcune ore, ha provocato il totale congestionamento della viabilità all ... Riporta ildolomiti.it