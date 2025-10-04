Salento incidente sul lavoro | operaio muore nel crollo di un solaio

Quotidianodipuglia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Un operaio di 54 anni, residente a Casarano, ha perso la vita dopo il crollo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento incidente sul lavoro operaio muore nel crollo di un solaio

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente sul lavoro: operaio muore nel crollo di un solaio

In questa notizia si parla di: salento - incidente

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa

Incidente sul lavoro: ferito operaio nel Salento

Salento, incidente sul lavoro: due operai cadono nel vuoto - Il ponteggio edile non regge e due operai, un 63enne e un 32enne, precipitano al suolo da un’altezza di circa 3 metri. Da quotidianodipuglia.it

salento incidente lavoro operaioSalento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa - Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda alla periferia di Campi Salentina, nel nord Salento. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salento Incidente Lavoro Operaio