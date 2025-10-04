Salento incidente sul lavoro | operaio muore nel crollo di un solaio
Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Un operaio di 54 anni, residente a Casarano, ha perso la vita dopo il crollo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
