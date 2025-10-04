Sale sul tetto di casa e precipita da 6 metri | è grave al Civile

Bresciatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È precipitato da un'altezza di 6 metri, dal tetto della sua abitazione a Manerbio. Non si sa di preciso come mai si trovasse lassù, ma secondo le prime ipotesi, l'uomo aveva intenzione di effettuare alcuni lavori di manutenzione.È successo nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, verso le 17. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

