Sale sul tetto di casa e precipita da 6 metri | è grave al Civile
È precipitato da un'altezza di 6 metri, dal tetto della sua abitazione a Manerbio. Non si sa di preciso come mai si trovasse lassù, ma secondo le prime ipotesi, l'uomo aveva intenzione di effettuare alcuni lavori di manutenzione.È successo nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, verso le 17. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: sale - tetto
Sale sul tetto per controllare le grondaie: precipita da 10 metri d'altezza
Sale sul tetto a 75 anni per delle riparazioni ma cade da oltre 5 metri di altezza: è grave. L’incidente domestico questa mattina a Priverno
Ragazzo sale sul tetto della chiesa a Tarquinia, salvato in extremis
Biella, detenuto sale sul tetto del carcere per protesta. L’Osapp: “Siamo allo sfascio totale” http://dlvr.it/TNR2zK @LaStampa - X Vai su X
Leggi l'articolo - Detenuto sale sul tetto del Carcere, attimi di preoccupazione a Biella - facebook.com Vai su Facebook
Precipita dal tetto della casa di campagna e muore - Matelica (Macerata), 23 febbraio 2025 – Un tragico incidente domestico è stato la causa del decesso, ieri mattina, di un matelicese di 72 anni. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Sale sul tetto per controllare delle infiltrazioni d’acqua e precipita per 6 metri: muore sul colpo - Un uomo di 58 anni è precipitato dal tetto di un capannone, da un'altezza di 6 metri. Segnala fanpage.it