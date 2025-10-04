Sagome di un sogno | tra vittorie delusioni e speranza per il futuro

Un sogno vissuto insieme, un’amarezza condivisa: storia di passione e impegno a Qualiano. Scudetto 2023 entusiasmo alle stelle. Dopo 33 anni, si ritornava in cima. Anni di fallimenti, serie C, serie B, delusioni e bocconi amari da ingoiare. Dopo i 91 punti di Sarri sembrava impossibile vincere lo scudetto. Invece, la parola magica, a gennaio, la si pronunciava con la certezza che stavolta sarebbe arrivato davvero. Come associazione, non potevamo stare fermi. Così, assieme ad un altro gruppo di amici, Qualiano Azzurra, si decise di iniziare una cosa che sembrava assurda, abbellire tutti i corsi principali del paese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it