Il ricordo di don Dario continua a vivere nelle note della Sadurano Serenade, la rassegna organizzata dall’associazione Amici di Don Dario, che da trentaquattro edizioni porta avanti il suo messaggio di solidarietà attraverso la musica. Dopo i due eventi estivi, il calendario prosegue con quattro concerti speciali, in programma ogni martedì di ottobre alla sala Sangiorgi dell’Istituto Masini (corso Garibaldi 98). "Quest’anno – racconta Alberto Bravi, presidente della non-profit – ricorrono i 30 anni di attività e i 10 anni dalla morte di don Dario. Per celebrarlo degnamente, abbiamo creato un video che racconta la sua storia e pensato a una serie di iniziative a partire da quella di maggio alla Camera di Commercio sul tema della detenzione in carcere e la funzione educativa della pena, per proseguire durante l’estate con due appuntamenti musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sadurano Serenade: la musica veicolo di pace