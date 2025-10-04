La Russia non vuole che la perdita del tradizionale pied-a-terre siriano si trasformi in una rotta strategica e a dieci mesi dalla caduta di Bashar al-Assad cerca di stringere legami a tutto campo con il presidente ad interim Ahmad Al-Sharaa e il suo nuovo governo. Dalla guerra civile al dialogo. Nei giorni in cui cadeva il decimo anniversario dell’intervento russo nella guerra civile siriana a fianco di Assad, tra il 30 settembre e l’1 ottobre, funzionari del ministero della Difesa siriano e delle nuove forze armate, sorte dopo l’ascesa al potere di Al-Sharaa e del suo gruppo militante Hayat Tahrir al-Sham, hanno visitato Mosca per incontrti d’alto profilo con le controparti russe. 🔗 Leggi su It.insideover.com

S-400 e basi, la Russia strizza l'occhio ad Al-Sharaa e cerca un ruolo nella nuova Siria