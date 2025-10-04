S-400 e basi la Russia strizza l’occhio ad Al-Sharaa e cerca un ruolo nella nuova Siria

It.insideover.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia non vuole che la perdita del tradizionale pied-a-terre siriano si trasformi in una rotta strategica e a dieci mesi dalla caduta di Bashar al-Assad cerca di stringere legami a tutto campo con il presidente ad interim Ahmad Al-Sharaa e il suo nuovo governo. Dalla guerra civile al dialogo. Nei giorni in cui cadeva il decimo anniversario dell’intervento russo nella guerra civile siriana a fianco di Assad, tra il 30 settembre e l’1 ottobre, funzionari del ministero della Difesa siriano e delle nuove forze armate, sorte dopo l’ascesa al potere di Al-Sharaa e del suo gruppo militante Hayat Tahrir al-Sham, hanno visitato Mosca per incontrti d’alto profilo con le controparti russe. 🔗 Leggi su It.insideover.com

s 400 e basi la russia strizza l8217occhio ad al sharaa e cerca un ruolo nella nuova siria

© It.insideover.com - S-400 e basi, la Russia strizza l’occhio ad Al-Sharaa e cerca un ruolo nella nuova Siria

In questa notizia si parla di: basi - russia

Ucraina, il piano della Russia: basi in regioni occupate, Putin non si ferma

s 400 basi russiaS-400 e basi, la Russia strizza l’occhio ad Al-Sharaa e cerca un ruolo nella nuova Siria - terre siriano si trasformi in una rotta strategica e a dieci mesi dalla caduta di Bashar al- Segnala msn.com

Russia a corto di armi? La singolare richiesta di riacquistare missili S-400 (i più efficaci al mondo) venduti nel 2019 - Secondo quanto riportato dal britannico Express, la Russia avrebbe chiesto alla Turchia di rivendere le batterie missilistiche S- Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: S 400 Basi Russia