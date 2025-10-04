S-400 e basi la Russia strizza l’occhio ad Al-Sharaa e cerca un ruolo nella nuova Siria
La Russia non vuole che la perdita del tradizionale pied-a-terre siriano si trasformi in una rotta strategica e a dieci mesi dalla caduta di Bashar al-Assad cerca di stringere legami a tutto campo con il presidente ad interim Ahmad Al-Sharaa e il suo nuovo governo. Dalla guerra civile al dialogo. Nei giorni in cui cadeva il decimo anniversario dell’intervento russo nella guerra civile siriana a fianco di Assad, tra il 30 settembre e l’1 ottobre, funzionari del ministero della Difesa siriano e delle nuove forze armate, sorte dopo l’ascesa al potere di Al-Sharaa e del suo gruppo militante Hayat Tahrir al-Sham, hanno visitato Mosca per incontrti d’alto profilo con le controparti russe. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: basi - russia
Ucraina, il piano della Russia: basi in regioni occupate, Putin non si ferma
Il premier svedese accusa la Russia dei voli di droni su aeroporti e basi scandinave. Danimarca chiude lo spazio aereo civile. - facebook.com Vai su Facebook
Altri #droni avvistati su basi militari, la #Danimarca vieta i voli civili Uav in vista del vertice #UE https://askanews.it/2025/09/28/altri-droni-avvistati-su-basi-militari-la-danimarca-vieta-i-voli-civili-uav-in-vista-del-vertice-ue/… - #Russia #Ucraina - X Vai su X
S-400 e basi, la Russia strizza l’occhio ad Al-Sharaa e cerca un ruolo nella nuova Siria - terre siriano si trasformi in una rotta strategica e a dieci mesi dalla caduta di Bashar al- Segnala msn.com
Russia a corto di armi? La singolare richiesta di riacquistare missili S-400 (i più efficaci al mondo) venduti nel 2019 - Secondo quanto riportato dal britannico Express, la Russia avrebbe chiesto alla Turchia di rivendere le batterie missilistiche S- Secondo ilmessaggero.it