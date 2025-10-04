Russell pole e record della pista a Singapore Deludono le Ferrari | Hamilton 6° Leclerc 7°
Verstappen partirà dalla seconda posizione, davanti a Piastri. Soltanto quinta l'altra McLaren di Norris . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Norris in pole davanti a Piastri, 3° Leclerc davanti a Verstappen. Hamilton e Russell arretrati
Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen in pole, Antonelli davanti a Russell, disastro Ferrari
Max Verstappen torna a brillare in Formula 1: dopo Monza, l'olandese domina anche il GP d'Azerbaijan 2025, conquistando pole e vittoria. Podio completato da George Russell e Carlos Sainz, mentre le difficoltà della McLaren riaprono la lotta per il titolo piloti
È POLE PER MAX VERSTAPPEN A BAKU! 2 Carlos Sainz 3 Liam Lawson 4 Andrea Kimi Antonelli 5 George Russell #F1 #AzerbaijanGP
George Russell è in pole a Singapore con un giro da fantascienza, Hamilton davanti a Leclerc - In prima fila anche Verstappen, poi Piastri e Antonelli.
F1 | Pole di classe per Russell a Singapore: Verstappen secondo davanti a Piastri - Il pilota della Mercedes è apparso in ottima forma, giocandosi il tutto per tutto e conquistando una Pole brillante