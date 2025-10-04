Russell pole e record della pista a Singapore Deludono le Ferrari | Hamilton 6° Leclerc 7°

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verstappen partirà dalla seconda posizione, davanti a Piastri. Soltanto quinta l'altra McLaren di Norris . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

russell pole e record della pista a singapore deludono le ferrari hamilton 6176 leclerc 7176

© Gazzetta.it - Russell, pole e record della pista a Singapore. Deludono le Ferrari: Hamilton 6°, Leclerc 7°

In questa notizia si parla di: russell - pole

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Norris in pole davanti a Piastri, 3° Leclerc davanti a Verstappen. Hamilton e Russell arretrati

Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen in pole, Antonelli davanti a Russell, disastro Ferrari

russell pole record pistaGeorge Russell è in pole a Singapore con un giro da fantascienza, Hamilton davanti a Leclerc - In prima fila anche Verstappen, poi Piastri e Antonelli. fanpage.it scrive

russell pole record pistaF1 | Pole di classe per Russell a Singapore: Verstappen secondo davanti a Piastri - Il pilota della Mercedes è apparso in ottima forma, giocandosi il tutto per tutto e conquistando una Pole brillante ... Da f1grandprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Russell Pole Record Pista