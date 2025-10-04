Ruggi Claudio Zulli alla guida Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica
A soli 40 anni, il dottor Claudio Zulli è stato nominato direttore del Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, presso il Presidio Ospedaliero Gaetano Fucito di Mercato San Severino. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: ruggi - claudio
CLAUDIO ZULLI, A 40 ANNI PRIMARIO DEL CENTRO REGIONALE PER L’ENDOSCOPIA DEL RUGGI A soli 40 anni, il dottor Claudio Zulli è stato nominato direttore del Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica... - X Vai su X
Claudio Ruggiu finalista alla Targa Officina Roversi: il 26 settembre in concerto al DiMondi Festival di Bologna https://www.sassarinotizie.com/2025/09/18/claudio-ruggiu-finalista-alla-targa-officina-roversi-il-26-settembre-in-concerto-al-dimondi-festival-di-bolo - facebook.com Vai su Facebook