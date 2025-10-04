Ruggi Claudio Zulli alla guida Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica

Salernotoday.it | 4 ott 2025

A soli 40 anni, il dottor Claudio Zulli è stato nominato direttore del Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, presso il Presidio Ospedaliero Gaetano Fucito di Mercato San Severino. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

