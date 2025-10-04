Rugby serie B | l’inizio del campionato per le due squadre bolognesi è previsto il 19 ottobre Emil Banca un triangolare che vale Pieve ospita Prato nell’ultimo test
Ultimi scampoli di precampionato per Bologna Rugby Club e Pieve (nella foto) che oggi sono attesi dai rispettivi confronti amichevoli. A due settimane dall’inizio del campionato, previsto per il 19 ottobre le formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B stanno ultimando la preparazione e sono attesi questo pomeriggio dall’ultimo test. Appuntamento a Villadose per il Bologna Rugby Club, targato anche quest’anno Emil Banca. La formazione di Andrea Belsimin è attesa dal triangolare con i padroni di casa del Villadosa, che partecipa al campionato di serie B e con il Badia, altra formazione rodigina che partecipa al campionato di serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
