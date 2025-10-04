Rugby | secondo turno di Coppa Italia Al Mirabello c’è il Petrarca Diavoli pronti a regalare un’altra prova convincente
Alle 15.30 il Mirabello ospita la seconda giornata di Coppa Italia: il Valorugby accoglie il Petrarca Padova. Nel primo round, sabato scorso, mentre i granata superavano le Fiamme Oro con una prova fortemente convincente, il Petrarca ha dovuto rimanere a riposo, guardando sconsolato da sotto il portico della propria club house il campo gonfio di pioggia e l’arbitro intento a rinviare la partita. Anche il terzo match della prima giornata del girone A è stato posticipato per permettere la disputa della Supercoppa (il redivivo trofeo è stato vinto da Rovigo sul Viadana); cosicché per ora solo il Valorugby compare a punti nella classifica del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
