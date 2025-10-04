rugby rangers vicenza e valorugby emilia restano a punteggio pieno in coppa italia

Valorugby Emilia e Rangers Vicenza 2025 centrano la seconda vittoria con bonus offensivo nella prima fase della Coppa Italia 2025-2026 di rugby e restano al comando, a punteggio pieno ed in solitaria, rispettivamente nel Girone 1 e nel Girone 2, in attesa del posticipo di domani e dei recuperi della prima giornata, riprogrammati per sabato 29 novembre. Nel Girone 1 il Valorugby Emilia sfrutta il fattore campo e schianta il Petrarca, battuto per 46-21, ma vincono con bonus offensivo anche le Fiamme Oro, che regolano il Viadana per 29-7, infine arriva una vittoria da 4 punti per il Rovigo, che la spunta contro il Mogliano per 24-20, con gli ospiti che ottengono il bonus difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

