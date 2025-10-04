Rugani titolare in Juve Milan? C’è anche questa opzione nella testa di Tudor in vista del big match dell’Allianz Stadium | ultimissime
Rugani Juve, si scalda il difensore toscano: con il brasiliano verso il forfait, Tudor può pensare a lui per guidare la difesa contro i rossoneri. Con Gleison Bremer quasi certamente out, chi guiderà la difesa della Juve nel big match di domani sera contro il Milan? Igor Tudor sta sciogliendo gli ultimi dubbi, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, per il ruolo di perno centrale del terzetto difensivo si profila un ballottaggio tutto italiano, con un nome che al momento sembra in vantaggio. Rugani Juve: il ballottaggio con Gatti. L’assenza del leader brasiliano, alle prese con un fastidio al ginocchio, apre le porte a una grande occasione per le alternative in rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rugani - titolare
Rugani può partire titolare? Ballottaggio aperto tra il difensore e quel compagno di squadra: ultimissime verso Villarreal Juve
L'undici titolare per #VillarrealJuve A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario #UCL #FinoAllaFine #ForzaJuve - X Vai su X
La formazione titolare scelta da mister Tudor per la partita di questa sera A disposizione : Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario #VillarrealJuve #UCL - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, le lacrime di Cabal e i dubbi su Bremer: emergenza per Tudor contro il Milan del grande ex Allegri - L’infortunio di Cabal contro il Villarreal aggrava i problemi della difesa della Juventus, già priva di Bremer, a pochi giorni dal big match di campionato contro il Milan dell'ex Allegri ... Scrive sport.virgilio.it
Rugani può partire titolare? Ballottaggio aperto tra il difensore e quel compagno di squadra: ultimissime verso Villarreal Juve - Il francese al momento è in vantaggio, ma il toscano spera Notte di Champions League per la Juve. Riporta juventusnews24.com