Rugani titolare in Juve Milan? C’è anche questa opzione nella testa di Tudor in vista del big match dell’Allianz Stadium | ultimissime

Rugani Juve, si scalda il difensore toscano: con il brasiliano verso il forfait, Tudor può pensare a lui per guidare la difesa contro i rossoneri. Con  Gleison Bremer  quasi certamente out, chi guiderà la difesa della  Juve  nel big match di domani sera contro il  Milan?  Igor Tudor  sta sciogliendo gli ultimi dubbi, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate da  Tuttosport, per il ruolo di perno centrale del terzetto difensivo si profila un ballottaggio tutto italiano, con un nome che al momento sembra in vantaggio. Rugani Juve: il ballottaggio con Gatti. L’assenza del leader brasiliano, alle prese con un fastidio al ginocchio, apre le porte a una grande occasione per le alternative in rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

