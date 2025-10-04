Rubano un telefono a bordo dell' autobus aggrediscono la vittima e poi tentano la fuga | due arresti
Furto con tanto di aggressione al malcapitato al quale avevano appena portato via il cellulare. Sono scattate le manette per due uomini, un ragazzo di 20 anni e un 39enne di origine marocchina che, saliti a bordo di un mezzo pubblico, hanno tentato il colpo venendo però subito intercettati dagli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
