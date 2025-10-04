Rubano i dossi artificiali ad Aci Castello per metterli in una via del loro rione a Catania
Rubano dei "dossi" artificiali utilizzati come "dissuasori di velocità" da via Macaluso ad Aci Castello per metterli in una strada, via Altavilla, del rione Dusmet di Catania. E’ la scoperta fatta dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo che avevano avviato le indagini dopo la denuncia di un abitante di Aci Castello sulla scomparsa dei "dossi", segnalando la strana coincidenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
