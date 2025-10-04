Rubano gli infissi dell' ipab Principe di Palagonia ma vengono beccati dai carabinieri | arrestati in tre

Palermotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano già riusciti a rimuovere alcuni infissi dell'ipab Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia, in via Maggiore Amari, nella zona di corso Calatafimi, pronti a portarli via a bordo di un mezzo che sarebbe servito per il furto. Il colpo però è andato in fumo e sono stati arrestati: sono così. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

