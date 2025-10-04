Rubano 3.400 euro dalla cassa di un negozio ma vengono sorpresi all' uscita

Nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 4 ottobre, sono entrati all'interno di un esercizio commerciale di Aprilia e hanno portato via dalla cassaforte la somma in contanti di 3.400 euro. I due giovanissimi ladri sono stati però sorpresi da un addetto alla vigilanza notturna che era in quel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

