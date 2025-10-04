Ruba una bici poi prende a pugni il proprietario e lo rapina | 35enne denunciato

Nei giorni scorsi, al termine di una rapida e accurata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un cittadino straniero di 35 anni, ritenuto, a seguito di puntuali verifiche, il presunto responsabile di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

